    • 16 октября, 2025
    • 15:01
    В Европарламенте высказались за начало переговоров о запрете импорта энергоресурсов из РФ

    На совместном заседании в четверг комитетов Европарламента (ЕП) по внешней торговле и по промышленности, научным исследованиям и энергетике евродепутаты проголосовали за начало межинституциональных переговоров о запрете импорта в ЕС энергоресурсов из РФ.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Европарламента

