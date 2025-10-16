В Европарламенте высказались за начало переговоров о запрете импорта энергоресурсов из РФ
- 16 октября, 2025
- 15:01
На совместном заседании в четверг комитетов Европарламента (ЕП) по внешней торговле и по промышленности, научным исследованиям и энергетике евродепутаты проголосовали за начало межинституциональных переговоров о запрете импорта в ЕС энергоресурсов из РФ.
Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Европарламента
В Европарламенте высказались за начало переговоров о запрете импорта энергоресурсов из РФ
14:11