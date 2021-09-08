В Европарламенте предложили ЕС создать военное подразделение

Евросоюзу нужно создать собственное военное подразделение, считают в крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии (EPP).

Евросоюзу нужно создать собственное военное подразделение, считают в крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии (EPP).

Как передает Report со ссылкой на ее Twitter , ЕС должен работать более сплоченно, когда дело касается обороны.

О необходимости для Евросоюза располагать собственными оборонными ресурсами, сохраняя прочные отношения с союзниками и НАТО, в начале сентября заявлял и еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, курирующий в том числе оборонную промышленность.

Страны ЕС уже несколько лет обсуждают "Стратегический компас" - общую стратегию в области обороны и безопасности. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза и определять угрозы. Как ожидается, она должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности.

По некоторым данным, общая стратегия предусматривает создание сил быстрого реагирования в составе от пяти до 20 тысяч человек.