Двойной вотум недоверия Еврокомиссии, скорее всего, провалится

Ход обсуждения двух вотумов недоверия главе Европейской комиссии, инициированных фракцией правых "Друзья Европы" и Группой левых, продемонстрировал наличие достаточно прочной поддержки у Еврокомиссии в Европарламенте.

Как сообщает европейское бюро Report с заседания в Страсбурге, выступая от имени своих фракций, лидер французского "Национального объединения" Жордан Барделла и депутат Европарламента от французских левых Манон Обри подвергли жесткой критике президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и потребовали её отставки.

Барделла обвинил Урсулу фон дер Ляйен в "бездумной политике", которая, по его словам, ослабила промышленность и сельское хозяйство Европы, усилила бюрократию и навязала странам-членам миграционные квоты. Он назвал соглашение с Южной Америкой "торговой капитуляцией" и заявил, что вотум недоверия - это "шанс спасти Европу свободных наций".

Особо резонансным стало его заявление о том, что при текущей политике расширения "завтра, возможно, Турция, чуждая нашей цивилизации, будет сидеть за нашим столом".

Манон Обри также призвала Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку, обвинив главу Еврокомиссии в "соучастии в геноциде в Газе" из-за бездействия ЕС, продолжения торговых отношений с Израилем и отказа от введения эмбарго на поставки оружия. Она раскритиковала экономическую политику Евросоюза, "служащую интересам корпораций и США", и назвала курс фон дер Ляйен "антидемократичным и губительным для планеты".

Однако представители ведущих проевропейских сил - Европейской народной партии, социал-демократов, либералов и "зеленых" - заявили, что не поддержат выдвинутые вотумы.

Глава фракции ЕНП Манфред Вебер охарактеризовал инициативу как "политическое шоу" и поблагодарил фон дер Ляйен за "работу в условиях войны, энергетического и климатического кризиса". Социалисты и "зеленые", несмотря на отдельную критику в адрес Еврокомиссии, подчеркнули, что в нынешней геополитической ситуации Европе необходима стабильность, а не институциональный кризис.