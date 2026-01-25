В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб мог бы стать подходящей фигурой для участия в возможных переговорах Евросоюза с Россией по Украине.

Как передает Report, об этом заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани в интервью РИА Новости.

Ранее издание Politico сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию и Италию, выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине. Среди возможных кандидатов дипломаты называли Стубба.

"Будучи президентом Финляндии - страны с богатым историческим опытом взаимодействия с Россией - он сочетает твердость с прагматизмом. Он также открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов", - сказал Мариани.

В то же время евродепутат подчеркнул, что без политической воли со стороны Евросоюза даже такая фигура не сможет сыграть реальную роль в переговорах.

"Однако без прочного и единого политического мандата со стороны ЕС даже такая авторитетная фигура, как Стубб, не будет обладать легитимностью и рычагами влияния, необходимыми для эффективного выполнения этой роли", - отметил он.