İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Avropa Parlamenti Ukrayna üzrə danışıqlar aparan şəxs vəzifəsinə namizədin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 11:54
    Avropa Parlamenti Ukrayna üzrə danışıqlar aparan şəxs vəzifəsinə namizədin adını açıqlayıb

    Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb Ukrayna ilə bağlı mümkün Avropa İttifaqı-Rusiya danışıqlarında iştirak etmək üçün uyğun namizəd ola bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Avropa Parlamentinin Fransadan olan üzvü Tyerri Mariani "RİA Novosti"yə verdiyi müsahibədə bildirib.

    Daha əvvəl "Politico" qəzeti Fransa və İtaliya da daxil olmaqla bir neçə Avropa ölkəsinin Ukrayna danışıqlarında Aİ-ni təmsil edəcək xüsusi danışıqçının təyin olunmasını müdafiə etdiyini bildirmişdi. Diplomatlar mümkün namizədlər arasında Stubbun adını çəkiblər.

    Mariani bildirib ki, Rusiya ilə zəngin tarixi əlaqə təcrübəsi olan Finlandiyanın dövlət başçısı qətiyyəti praqmatizmlə birləşdirir. O, həmçinin açıq şəkildə dialoqun tərəfdarıdır və sülhün tez-tez kompromis tələb etdiyini söyləyib.

    Avropa Parlamentinin üzvü vurğulayıb ki, Aİ-nin siyasi iradəsi olmadan heç bir fiqur danışıqlarda real rol oynaya bilməz.

    O qeyd edib ki, Aİ-dən güclü və vahid siyasi mandat olmadan, hətta Stubb kimi yüksək hörmətə malik bir fiqur bu rolu effektiv şəkildə oynamaq üçün legitimlikdən və təsir gücündən məhrum olacaq.

    Avropa Parlamenti Aleksandr Stubb Rusiya Avropa İttifaqı
    В Европарламенте назвали кандидата на роль переговорщика по Украине

    Son xəbərlər

    12:17

    Bakıda hava çiskinli olacaq, bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:13

    ABŞ-də qar fırtınasına görə 230 mindən çox ev işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    11:54

    Avropa Parlamenti Ukrayna üzrə danışıqlar aparan şəxs vəzifəsinə namizədin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    11:41

    Rusiyanın hücumundan sonra Kiyevdə 1600-dən çox ev istiliksiz qalıb

    Digər ölkələr
    11:26

    Qeyri-sabit hava şəraiti Pakistanın şimalında beş nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    11:12

    Azərbaycan millisinin üzvü: "Danimarkaya vurduğum qolu dünyasını dəyişmiş atama həsr edirəm"

    Futbol
    10:54

    Myanmadа ümumi seçkilərin son turu keçirilir

    Digər ölkələr
    10:46

    Yaponiyada qarlı və buzlu yollarda 13 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    10:32

    Sumqayıtda sürücü sükan arxasında ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti