В Европарламенте могут в течение года создать новый альянс

Новая левая фракция в Европарламенте может быть создана в течение года.

Новая левая фракция в Европарламенте может быть создана в течение года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил чешский депутат Европарламента Ондрей Досталь.

"Я рад сообщить, что уже в среду, 11 сентября, состоится наша координационная встреча с немцами и словаками", - сказал Досталь в интервью порталу Euractiv, имея в виду чешскую коалицию четырех внепарламентских левых и леворадикальных политических сил STA ILO!, немецкую партию "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" и словацкую Smer - SD. Эта новая группа пытается дистанцироваться от прогрессивных левых, сосредоточившись вместо этого на более традиционных левых ценностях, таких как права трудящихся, мир и экономическая стабильность, подчеркивает портал.

"Мы ожидаем, что это (формирование фракции) произойдет, может быть, в течение года, в зависимости от коллег из других стран", - утверждает чешский европарламентарий. "Мы можем, по крайней мере, объединить усилия наших политических делегаций в отношении мнений по голосованию, общих позиций и сотрудничества экспертов по специальным вопросам", - сказал Досталь.

Как отмечает портал, у заявленных партий есть 13 европарламентариев, а для формирования фракции необходимо 25 от семи стран - участниц ЕС. Однако Досталь уверен, что эта цель достижима. "И то, и другое может быть достигнуто", - сказал он. Европарламентарий намекнул на потенциальных партнеров на "европейском Юге", отмечает портал.