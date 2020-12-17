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В Еврокомиссии вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря

В Еврокомиссии вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря Власти Европейского союза начнут вакцинацию от коронавирусной инфекции 27 - 29 декабря
Другие страны
17 декабря 2020 г. 16:08
В Еврокомиссии вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря
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Власти Европейского союза начнут вакцинацию от коронавирусной инфекции 27 - 29 декабря.

Как передает Report, об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", — написала фон дер Ляйен.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что решение о допуске вакцины будет принято до 29 декабря. После этого сразу стартует поставка во все европейские страны и в январе будет возможность начать вакцинацию.

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Версия на английском языке EU to start Covid-19 vaccinations on December 27

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