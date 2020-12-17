В Еврокомиссии вакцинация от коронавируса начнется 27 декабря

Власти Европейского союза начнут вакцинацию от коронавирусной инфекции 27 - 29 декабря

Власти Европейского союза начнут вакцинацию от коронавирусной инфекции 27 - 29 декабря.

Как передает Report, об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", — написала фон дер Ляйен.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что решение о допуске вакцины будет принято до 29 декабря. После этого сразу стартует поставка во все европейские страны и в январе будет возможность начать вакцинацию.