Полицейскими в США с начала 2024 года убито не менее 1 120 человек

С начала 2024 года полицейскими в США было убито не менее 1120 человек.
Как передает Report, такие данные приводит портал
За отчетный период случаев убийства сотрудниками полиции не было зафиксировано лишь в течение 13 дней.
В 2023 году число жертв полицейского насилия составило 1 247 человек, из них 27 процентов были афроамериканцами. В прошлом году наибольшее число убитых полицией было зафиксировано в Нью-Мексико.
По данным статистики, наибольшее число погибших от действий полиции за последние 10 лет было зафиксировано в 2023 году, а показатели за первые 10 месяцев 2024 года демонстрируют тенденцию к росту.
В подавляющем большинстве случаев (98,1%) полицейских не привлекали к ответственности за совершенное убийство.
В целом с 2013 года полицейскими в США были убиты около 13 тыс. человек.