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Полицейскими в США с начала 2024 года убито не менее 1 120 человек

Полицейскими в США с начала 2024 года убито не менее 1 120 человек С начала 2024 года полицейскими в США было убито не менее 1120 человек.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 08:39
Полицейскими в США с начала 2024 года убито не менее 1 120 человек

С начала 2024 года полицейскими в США было убито не менее 1120 человек.

Как передает Report, такие данные приводит портал mappingpoliceviolence.us, который ведет профильную статистику.

За отчетный период случаев убийства сотрудниками полиции не было зафиксировано лишь в течение 13 дней.

В 2023 году число жертв полицейского насилия составило 1 247 человек, из них 27 процентов были афроамериканцами. В прошлом году наибольшее число убитых полицией было зафиксировано в Нью-Мексико.

По данным статистики, наибольшее число погибших от действий полиции за последние 10 лет было зафиксировано в 2023 году, а показатели за первые 10 месяцев 2024 года демонстрируют тенденцию к росту.

В подавляющем большинстве случаев (98,1%) полицейских не привлекали к ответственности за совершенное убийство.

В целом с 2013 года полицейскими в США были убиты около 13 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Cari ildə ABŞ-də polis azı 1 120 nəfəri öldürüb

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