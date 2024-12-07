Полицейскими в США с начала 2024 года убито не менее 1 120 человек

Полицейскими в США с начала 2024 года убито не менее 1 120 человек

С начала 2024 года полицейскими в США было убито не менее 1120 человек.

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С начала 2024 года полицейскими в США было убито не менее 1120 человек. Как передает Report, такие данные приводит портал mappingpoliceviolence.us , который ведет профильную статистику. За отчетный период случаев убийства сотрудниками полиции не было зафиксировано лишь в течение 13 дней. В 2023 году число жертв полицейского насилия составило 1 247 человек, из них 27 процентов были афроамериканцами. В прошлом году наибольшее число убитых полицией было зафиксировано в Нью-Мексико. По данным статистики, наибольшее число погибших от действий полиции за последние 10 лет было зафиксировано в 2023 году, а показатели за первые 10 месяцев 2024 года демонстрируют тенденцию к росту. В подавляющем большинстве случаев (98,1%) полицейских не привлекали к ответственности за совершенное убийство. В целом с 2013 года полицейскими в США были убиты около 13 тыс. человек. Подпишитесь на наш Telegram канал