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В этой стране коронавирус практически исчез

В этой стране коронавирус практически исчез За последние сутки в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.
Другие страны
2 января 2021 г. 05:54
В этой стране коронавирус практически исчез

За последние сутки в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты республики.

Отмечается, что в настоящее время в стране под медицинским наблюдением по подозрению на коронавирусную инфекцию находятся 355 человек.

По данным ведомства, на 31 декабря общее количество зараженных в стране составило 13 296 человек. 12 851 пациент, инфицированный вирусом, выздоровел. Это 96,6 процента пациентов. С начала пандемии в Таджикистане от COVID-19 умерло 90 человек.

Поздравляя народ с Новым годом, президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, что коронавирус в стране практически исчез. Вместе с тем глава государства добавил, что "в будущем мы должны сохранять бдительность и осторожность, не проявлять беспечности и халатности, строго соблюдать рекомендации врачей и специалистов, правила личной и общественной гигиены".

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Версия на азербайджанском языке Bu ölkədə koronavirusa yeni yoluxma aşkarlanmadı, xəstələrin 96 faizi sağalıb

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