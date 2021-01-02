В этой стране коронавирус практически исчез

За последние сутки в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

За последние сутки в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты республики.

Отмечается, что в настоящее время в стране под медицинским наблюдением по подозрению на коронавирусную инфекцию находятся 355 человек.

По данным ведомства, на 31 декабря общее количество зараженных в стране составило 13 296 человек. 12 851 пациент, инфицированный вирусом, выздоровел. Это 96,6 процента пациентов. С начала пандемии в Таджикистане от COVID-19 умерло 90 человек.

Поздравляя народ с Новым годом, президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, что коронавирус в стране практически исчез. Вместе с тем глава государства добавил, что "в будущем мы должны сохранять бдительность и осторожность, не проявлять беспечности и халатности, строго соблюдать рекомендации врачей и специалистов, правила личной и общественной гигиены".