Вьетнам отказался строить АЭС с помощью Росатома

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Вьетнама отказалось от совместного с Росатомом плана создания атомной электростанции в своей стране.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил глава совета директоров Vietnam Electricity Зыонг Куанг Тхань.

Как стало известно, такое решение было принято из-за снижения стоимости других источников энергии.

"Нефть и уголь сейчас намного дешевле, чем в то время, когда было принято решение строить АЭС, а замедление темпов экономического роста привело к снижению спроса на электроэнергию", - заявил Зыонг Куанг Тхань.

Ранее сообщалось, что Росатом ожидал объема зарубежных заказов на строительство АЭС в ближайшие 10 лет на уровне 40 блоков.