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    ​В Эстонии предложили запретить Коран

    С такой инициативой выступила председатель местной Партии народного единства (ПНЕ) Кристина Оюланд

    Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ В Эстонии следует запретить в общественных местах священную для мусульман книгу - Коран.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделала председатель местной Партии народного единства (ПНЕ) Кристина Оюланд.

    "Связанная на сегодняшний день с исламом негативная и преступная сторона настолько сильна, что мы считаем такой шаг необходимой мерой для обеспечения безопасности нашего государства и нашего народа, особенно наших женщин и детей", - сказала она в интервью местному информационному агентству БНС.

    Руководство ПНЕ также выразило озабоченность в отношении доставки в Эстонию первой группы беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

    "Мы решили начать  сбор информации среди населения о случаях дискриминации и недостойного обращения, о которых центральная пресса умалчивает", - заявила руководитель Пярнуского отделения ПНЕ Трийн Райдметс.

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