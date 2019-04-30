В Эстонии на министра завели уголовное дело о домашнем насилии

В отношении министра IT и внешней торговли Эстонии Марти Куузика была проведена проверка, по её итогам возбуждено уголовное дело.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр юстиции республики Райво Аэг порталу эстонского телерадиовещания ERR.

"Так как мы имеем дело со столь серьёзными обвинениями, было принято решение возбудить уголовное дело по статье "Применение физического насилия". Правоохранительные органы продолжают изучать обнародованные факты", - пояснил министр юстиции.

Ранее местная пресса сообщила, что министр IT и внешней торговли Марти Куузик в течение нескольких лет морально и физически издевался над своей экс-супругой.