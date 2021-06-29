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В Эстонии из-за жары испортились 68 тысяч доз вакцины AstraZeneca

В Эстонии из-за жары испортились 68 тысяч доз вакцины AstraZeneca В Эстонии из-за жары испортились порядка 100 тысяч вакцин от коронавирусной инфекции и различных медицинских препаратов.
Другие страны
29 июня 2021 г. 19:49
В Эстонии из-за жары испортились 68 тысяч доз вакцины AstraZeneca

В Эстонии из-за жары испортились порядка 100 тысяч вакцин от коронавирусной инфекции и различных медицинских препаратов.

Как передает Report, об этом сообщает издание ERR News.

"Испорченными оказались в том числе 68 тысяч доз вакцины AstraZeneca стоимостью свыше одного миллиона евро, предназначавшиеся для пожертвования другим странам", - уточнил министр социальных дел Танел Кийк.

По его словам, данное происшествие является "достаточно серьезным инцидентом", уточнив, что сейчас "рано возлагать на кого-либо политическую ответственность".

Сейчас окончательная сумма ущерба уточняется. По предварительным данным, на складах находилось вакцин и лекарств на сумму до трех миллионов евро.

Температура в двух помещениях, где хранились препараты, начала повышаться 22 июня и была обнаружена 25 июня. В этот период сотрудники, следившие за безопасностью, не присутствовали на рабочем месте в связи с национальными праздниками. Также неизвестно, почему не сработала система оповещения об изменении температуры.

Несмотря на инцидент, вакцинация в Эстонии продолжится, потому что вакцины от коронавируса хранились в основном в больницах.

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