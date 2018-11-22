В еще одной стране Европы начались беспорядки из-за цен на бензин

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Бельгии сотни людей стали участниками беспорядков из-за повышения цен на бензин.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инциденты произошли недалеко от города Нивель, где находится нефтеперерабатывающий завод.

В столкновениях с полицией участвовали около 400 человек. Они забрасывали стражей порядка камнями и коктейлями Молотова и разбивали окна стоящих рядом машин железными прутьями.

Помимо этого, протестующие перекрыли движение на автострадах, ведущих в Брюссель.

Как сообщает телеканал RTBF, на место прибыли 120 полицейских, против толпы использовались водометы. Большинству нарушителей порядка удалось скрыться, были арестованы 30 человек.

Выступления против повышения цен на бензин перекинулись в Бельгию из Франции, где в результате протестов "Желтых жилетов" пострадали около 500 человек.