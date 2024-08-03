В ЕС заявили об угрозе "новой чумы" из-за опасного наркотика

Рост популярности в Евросоюзе опасного наркотика фентанила способен привести к новой "черной чуме" в регионе.

Рост популярности в Евросоюзе опасного наркотика фентанила способен привести к новой "черной чуме" в регионе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил Член Европарламента (ЕП) от Италии Паоло Инселвини.

"К сожалению, потребление наркотических средств и опиоидов в Европейском союзе постоянно растет. Только в 2021 году наркотики употребляли 87,4 миллиона граждан Европы, из которых один миллион употреблял опиоиды без медицинских предписаний. Тревожная тенденция, которая, если ее связать с постоянно растущим распространением таких веществ, как фентанил, в настоящее время являющийся неконтролируемым бедствием в Соединенных Штатах Америки, может привести к разрушению миллионов жизней и в Европе", - говорится в обращении члена ЕП.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь для наркоторговцев в США. В 2023 году федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщали, что уровень смертности в стране от передозировки ввозимым с территории Мексики фентанилом вырос почти в четыре раза с 2016 по 2021 год.