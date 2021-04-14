В ЕС завершили первый этап согласования цифрового ковидного сертификата

Проект цифрового COVID-сертификата, который разрабатывается в Европейском союзе и должен заработать к лету, прошел в среду первый этап согласований. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Проект цифрового COVID-сертификата, который разрабатывается в Европейском союзе и должен заработать к лету, прошел в среду первый этап согласований. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Постпреды стран-членов ЕС в среду согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом по предложению о цифровом зеленом сертификате. Этот сертификат будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19, обеспечивая подтверждение того, что обладатель был вакцинирован, имеет отрицательный ПЦР-тест или же переболел и обладает иммунитетом", - говорится в документе.

Сообщается, что после внедрения сертификат будет действовать на всей территории ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. "Электронный сертификат также будет открыт для инициатив на мировом уровне", - указывается в заявлении.