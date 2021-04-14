О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ЕС завершили первый этап согласования цифрового ковидного сертификата

В ЕС завершили первый этап согласования цифрового ковидного сертификата Проект цифрового COVID-сертификата, который разрабатывается в Европейском союзе и должен заработать к лету, прошел в среду первый этап согласований. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Другие страны
14 апреля 2021 г. 17:33
В ЕС завершили первый этап согласования цифрового ковидного сертификата

Проект цифрового COVID-сертификата, который разрабатывается в Европейском союзе и должен заработать к лету, прошел в среду первый этап согласований. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Постпреды стран-членов ЕС в среду согласовали мандат на переговоры с Европейским парламентом по предложению о цифровом зеленом сертификате. Этот сертификат будет способствовать безопасному и свободному передвижению во время пандемии COVID-19, обеспечивая подтверждение того, что обладатель был вакцинирован, имеет отрицательный ПЦР-тест или же переболел и обладает иммунитетом", - говорится в документе.

Сообщается, что после внедрения сертификат будет действовать на всей территории ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. "Электронный сертификат также будет открыт для инициатив на мировом уровне", - указывается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU ambassadors agree on mandate for proposal for Digital Green Certificate
Версия на азербайджанском языке Aİ-də koronavirusla bağlı rəqəmli sertifikat razılaşdırılır

Новости партнеров

Самое важное

Подписаны документы между Азербайджаном и Беларусью
Подписаны документы между Азербайджаном и Беларусью
14 апреля 2021 г. 15:10
Лукашенко: У нас блестящие отношения, и я этим всегда горжусь
Лукашенко: У нас блестящие отношения, и я этим всегда горжусь
14 апреля 2021 г. 14:05
Президент Азербайджана о связях с Беларусью: По всем направлениям видим развитие
Президент Азербайджана о связях с Беларусью: По всем направлениям видим развитие
14 апреля 2021 г. 14:01
Парк военных трофеев - символ единства и непобедимости
ФотоПарк военных трофеев - символ единства и непобедимости
13 апреля 2021 г. 18:23
Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике
Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике
13 апреля 2021 г. 16:52
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25
Ильхам Алиев: Наши военнослужащие делали максимум, чтобы не страдало гражданское население
Ильхам Алиев: Наши военнослужащие делали максимум, чтобы не страдало гражданское население
13 апреля 2021 г. 10:24
На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций
На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций
13 апреля 2021 г. 10:24
Президент: Целью Армении было уничтожение азербайджанского наследия
Президент: Целью Армении было уничтожение азербайджанского наследия
13 апреля 2021 г. 10:18
Ильхам Алиев: Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли
Ильхам Алиев: Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли
13 апреля 2021 г. 01:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi