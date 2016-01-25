В ЕС за 2016 год ожидается прибытие еще 1,5 млн. беженцев

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "В Евросоюз за текущий год ожидается прибытие еще 1,5 млн. беженцев".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава МИД Дании Кристиан Енсен, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

"В 2015 году 1,5 млн. мигрантов приехали в Евросоюз, и Еврокомиссия ожидает, что еще 1,5 млн. человек прибудут в 2016 году", - сказал он.

По словам датского министра, к решению миграционного кризиса необходим общеевропейских подход. "Нам нужно общее решение. Без него мы не сможем справиться с кризисом. Дания вносит большой вклад в поиски этого решения", - отметил он.