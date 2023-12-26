О нас

В ЕС резко возросло количество заявок на предоставление убежища

В ЕС резко возросло количество заявок на предоставление убежища В ЕС к концу года поступит более 1 млн заявлений о предоставлении убежища. За девять месяцев было зарегистрировано около 937 тыс. таких обращений, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 07:41
В ЕС резко возросло количество заявок на предоставление убежища

В ЕС к концу года поступит более 1 млн заявлений о предоставлении убежища. За девять месяцев было зарегистрировано около 937 тыс. таких обращений, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ЕС по предоставлению убежища.

Только в октябре агентство зарегистрировало около 123 тыс. заявок, что является самым высоким ежемесячным показателем за семь лет.

Директор Агентства ЕС по предоставлению убежища Нина Грегори считает, что в 2024 тенденция к росту сохранится: "Мир вокруг нас становится все более нестабильным. Потребность в защите беженцев не уменьшится в 2024 году и позже, а в некоторых случаях даже увеличится".

Основным пунктом назначения, как и в прошлом году, остаётся Германия. Федеральное ведомство Германии по миграции и беженцам заявило, что треть от всего объёма просителей убежища в Европе – 325 тыс. человек – претендуют на то, чтобы остаться в ФРГ. Это на 52% больше, чем в прошлом году и больше, чем во Франции и Италии вместе взятых.

Продолжает расти число беженцев из Украины, за девять месяцев оно увеличилось на 320 тыс. человек. Сейчас в Европе проживает 4,16 млн украинцев, которые могут пользоваться временной защитой. Из них 1,17 млн – в Германии и почти 1 млн в Польше.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ-də sığınacaq üçün müraciətlərin sayı kəskin artıb

Другие новости из категории

Китай запустил на орбиту три спутника
Китай запустил на орбиту три спутника
26 декабря 2023 г. 08:09
В квартире недалеко от Парижа нашли мертвыми мать и ее четверых детей
В квартире недалеко от Парижа нашли мертвыми мать и ее четверых детей
26 декабря 2023 г. 07:55
СМИ: Убитый в Сирии генерал КСИР отвечал за поставки оружия Хезболлах
СМИ: Убитый в Сирии генерал КСИР отвечал за поставки оружия "Хезболлах"
26 декабря 2023 г. 06:49
Представитель Израиля обсудит в США снижение интенсивности боев
Представитель Израиля обсудит в США снижение интенсивности боев
26 декабря 2023 г. 05:39
Токио начнет консультации с Вашингтоном о скорой передаче ракет для Patriot
Токио начнет консультации с Вашингтоном о скорой передаче ракет для Patriot
26 декабря 2023 г. 04:52
По меньшей мере 20 человек погибли в результате оползня на востоке ДР Конго
По меньшей мере 20 человек погибли в результате оползня на востоке ДР Конго
26 декабря 2023 г. 04:13
Нетаньяху назвал три условия мира между Израилем и сектором Газа
Нетаньяху назвал три условия мира между Израилем и сектором Газа
26 декабря 2023 г. 03:09
Несколько человек пострадали при атаке беспилотника на военную базу США в Ираке
Несколько человек пострадали при атаке беспилотника на военную базу США в Ираке
26 декабря 2023 г. 02:37
Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны
Японский космический аппарат вышел на орбиту Луны
26 декабря 2023 г. 02:26
По меньшей мере 160 человек погибли в результате нападений боевиков в Нигерии
По меньшей мере 160 человек погибли в результате нападений боевиков в Нигерии
26 декабря 2023 г. 01:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi