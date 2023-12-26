В ЕС резко возросло количество заявок на предоставление убежища

В ЕС к концу года поступит более 1 млн заявлений о предоставлении убежища. За девять месяцев было зарегистрировано около 937 тыс. таких обращений, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ЕС к концу года поступит более 1 млн заявлений о предоставлении убежища. За девять месяцев было зарегистрировано около 937 тыс. таких обращений, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report , об этом сообщило агентство ЕС по предоставлению убежища.

Только в октябре агентство зарегистрировало около 123 тыс. заявок, что является самым высоким ежемесячным показателем за семь лет.

Директор Агентства ЕС по предоставлению убежища Нина Грегори считает, что в 2024 тенденция к росту сохранится: "Мир вокруг нас становится все более нестабильным. Потребность в защите беженцев не уменьшится в 2024 году и позже, а в некоторых случаях даже увеличится".

Основным пунктом назначения, как и в прошлом году, остаётся Германия. Федеральное ведомство Германии по миграции и беженцам заявило, что треть от всего объёма просителей убежища в Европе – 325 тыс. человек – претендуют на то, чтобы остаться в ФРГ. Это на 52% больше, чем в прошлом году и больше, чем во Франции и Италии вместе взятых.

Продолжает расти число беженцев из Украины, за девять месяцев оно увеличилось на 320 тыс. человек. Сейчас в Европе проживает 4,16 млн украинцев, которые могут пользоваться временной защитой. Из них 1,17 млн – в Германии и почти 1 млн в Польше.