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В ЕС приветствуют возвращение Азербайджаном задержанных армян

В ЕС приветствуют возвращение Азербайджаном задержанных армян «Европейский Союз приветствует действия, предпринятые Арменией и Азербайджаном при содействии Грузии, которые привели к освобождению Азербайджаном 15 задержанных армян и передаче Арменией карт минных полей в субботу».
Другие страны
13 июня 2021 г. 19:22
В ЕС приветствуют возвращение Азербайджаном задержанных армян
Жозеп Боррель

«Европейский Союз приветствует действия, предпринятые Арменией и Азербайджаном при содействии Грузии, которые привели к освобождению Азербайджаном 15 задержанных армян и передаче Арменией карт минных полей в субботу».

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Это важные гуманитарные меры и жесты укрепления доверия со стороны Баку и Еревана, которые, как мы надеемся, откроют путь для дальнейшего сотрудничества между сторонами и окончательной передачи всех имеющихся карт заминированных районов во избежание новых жертв среди гражданского населения.

Европейский Союз и другие международные участники активно поощряют шаги в этом направлении, и мы настоятельно призываем к дальнейшему сотрудничеству между вовлеченными странами», - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, ЕС будет продолжать способствовать прочному и всеобъемлющему урегулированию конфликта, в том числе, где это возможно, путем поддержки стабилизации, постконфликтного восстановления и мер по укреплению доверия.

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