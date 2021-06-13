В ЕС приветствуют возвращение Азербайджаном задержанных армян

«Европейский Союз приветствует действия, предпринятые Арменией и Азербайджаном при содействии Грузии, которые привели к освобождению Азербайджаном 15 задержанных армян и передаче Арменией карт минных полей в субботу».

«Европейский Союз приветствует действия, предпринятые Арменией и Азербайджаном при содействии Грузии, которые привели к освобождению Азербайджаном 15 задержанных армян и передаче Арменией карт минных полей в субботу».

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Это важные гуманитарные меры и жесты укрепления доверия со стороны Баку и Еревана, которые, как мы надеемся, откроют путь для дальнейшего сотрудничества между сторонами и окончательной передачи всех имеющихся карт заминированных районов во избежание новых жертв среди гражданского населения.

Европейский Союз и другие международные участники активно поощряют шаги в этом направлении, и мы настоятельно призываем к дальнейшему сотрудничеству между вовлеченными странами», - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, ЕС будет продолжать способствовать прочному и всеобъемлющему урегулированию конфликта, в том числе, где это возможно, путем поддержки стабилизации, постконфликтного восстановления и мер по укреплению доверия.