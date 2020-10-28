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В ЕС предложили ввести общую систему тестирования на COVID-19

В ЕС предложили ввести общую систему тестирования на COVID-19 Шарль Мишель: Закрытие границ внутри ЕС не поможет справиться со второй волной коронавируса в Европе
Другие страны
28 октября 2020 г. 13:03
В ЕС предложили ввести общую систему тестирования на COVID-19

Глава Европейского совета Шарль Мишель предложил странам Европейского союза унифицировать систему тестирования на COVID-19, в частности, использовать экспресс-тесты для быстрого выявления и изолирования носителей вируса, сообщает Report cо ссылкой на РИА новости.

"Исследователи разрабатывают в настоящее время быстрые тесты, в частности, на основе анализа слюны, которые должны помочь властям быстрее определять инфицированных и быстрее их изолировать", - сказал глава Европейского совета в эфире французской радиостанции RTL.

По его словам, закрытие границ внутри ЕС не поможет справиться со второй волной коронавируса в Европе. "Мы сталкиваемся с мощной второй волной вируса, при том что о самом вирусе по-прежнему далеко не все известно, и остаются загадки", - сказал Мишель.

Он отметил, что многие страны Евросоюза рассматривают такой вариант развития событий как повторный локдаун - новая всеобщая самоизоляция. "Но это будет иметь серьезные экономические, социальные и психологические последствия", - предупредил Мишель.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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Версия на английском языке EU proposes a common testing system for COVID-19

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