В ЕС обсудили предоставление кредита Украине за счет российских активов

Министры финансов стран ЕС на встрече в четверг обсудили предоставление кредита Украине на основе иммобилизованных активов России, продолжат содействовать принятию этого решения к заседанию в декабре.

Как передает Report, об этом заявила министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе.

"Мы продолжили обсуждение новой поддержки ЕС для Украины и обменялись мнениями по вариантам поддержки, включая предложение Еврокомиссии о репарационном кредите, основанном на иммобилизованных российских активах… ЕС продолжит прилагать усилия для содействия принятию этого решения на заседании Европейского совета в декабре", - сказала она после встречи глав минфинов стран ЕС.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сейчас ведутся обсуждения трех возможных путей финансирования Украины: общеевропейский займ с гарантией под бюджет ЕС, кредиты и бюджетные ассигнования от отдельных стран Евросоюза, а также кредит под замороженные российские активы.