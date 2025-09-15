В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и Беларуси
- 15 сентября, 2025
- 15:24
Официальный представитель ЕС предпочла не комментировать участие Индии в военных учениях России и Беларуси "Запад-2025" у границ Польши и Литвы.
Как сообщает европейское бюро Report, отвечая на вопросы журналистов касательного индийского участия, представитель службы иностранных дел и политики безопасности Анита Хиппер ограничилась общими заявлениями об озабоченности Брюсселя.
"Мы внимательно отслеживаем стратегические военные учения, проходящие на территории Беларуси, и продолжаем призывать Россию и Беларусь к полному соблюдению Венского документа ОБСЕ от 2011 года, который требует предварительного уведомления о военной деятельности", - заявила она.
По словам Хиппер, ЕС активно готовятся к любым потенциальным угрозам безопасности, связанным с учениями "Запад-2025".
Согласно сообщениям СМИ, Индия направила на учения контингент численностью 70 человек в составе сухопутных войск, военно-воздушных сил и представителя ВМС.
Как предполагают эксперты, ЕС стремится избежать любой конфронтации с Индией на фоне продолжающихся переговоров о свободной торговле.