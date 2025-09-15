Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и Беларуси

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 15:24
    В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и Беларуси

    Официальный представитель ЕС предпочла не комментировать участие Индии в военных учениях России и Беларуси "Запад-2025" у границ Польши и Литвы.

    Как сообщает европейское бюро Report, отвечая на вопросы журналистов касательного индийского участия, представитель службы иностранных дел и политики безопасности Анита Хиппер ограничилась общими заявлениями об озабоченности Брюсселя.

    "Мы внимательно отслеживаем стратегические военные учения, проходящие на территории Беларуси, и продолжаем призывать Россию и Беларусь к полному соблюдению Венского документа ОБСЕ от 2011 года, который требует предварительного уведомления о военной деятельности", - заявила она. 

    По словам Хиппер, ЕС активно готовятся к любым потенциальным угрозам безопасности, связанным с учениями "Запад-2025".

    Согласно сообщениям СМИ, Индия направила на учения контингент численностью 70 человек в составе сухопутных войск, военно-воздушных сил и представителя ВМС. 

    Как предполагают эксперты, ЕС стремится избежать любой конфронтации с Индией на фоне продолжающихся переговоров о свободной торговле.

    Евросоюз Индия учения Россия Беларусь

    Последние новости

    15:35

    Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не поедут на следующие выборы в Грузию

    В регионе
    15:26

    TƏBİB: Летом утонули 26 человек

    Происшествия
    15:24

    МИД Великобритании вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии

    Другие страны
    15:24

    В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и Беларуси

    Другие страны
    15:22

    Нетаньяху: Израиль и США продолжат совместную борьбу с общими врагами

    Другие страны
    15:16

    США призвали к полному демонтажу иранской ядерной программы

    Другие страны
    15:12

    Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%

    Бизнес
    15:07

    Гендиректор ИСЕСКО награжден орденом "Достлуг"

    Внешняя политика
    15:06

    В ЕС подтвердили продолжение курса на отказ от российских энергоносителей

    Другие страны
    Лента новостей