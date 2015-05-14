В ЕС не исключили проведения сухопутной операции в Ливии для борьбы с нелегальной миграцией

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Евросоюзе изучают идею проведения сухопутной военной операции в Ливии в рамках борьбы против нелегальной миграции из Африки в Европу, пишет британская газета The Guardian.

Издание получило доступ к 19-страничному документу, в котором излагается возможная стратегия по ограничению притока нелегалов. В нем говорится о необходимости использовать с одобрения ООН ВВС и ВМС для отслеживания ситуации в Средиземном море, в том числе и в ливийских территориальных водах, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Кроме того, говорится и о том, что может потребоваться проведение сухопутных операций в Ливии, чтобы ликвидировать организации, нелегально перевозящие мигрантов, их суда и собственность - к примеру, запасы горючего", - отмечает The Guardian.

В документе подчеркивается, что такие действия потребуют "согласования со всеми властями, которых это коснется".

В то же время, дипломатические источники в Брюсселе заверили газету, что вопрос о присутствии европейских военных на территории Ливии сейчас не рассматривается. При этом, как отмечается в статье, руководителям стран ЕС еще предстоит обсудить план по борьбе с нелегальной миграцией.