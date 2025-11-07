В ЕС намерены усилить надзор за фондовыми биржами и криптокомпаниями

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    • 07 ноября, 2025
    • 16:28
    Еврокомиссия намерена усилить надзор за фондовыми биржами и криптокомпаниями.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на проект предложения ЕК.

    "Более эффективный и гармонизированный надзор необходим для интеграции рынков капитала ЕС", - говорится в документе.

    В нем отмечается, что инициатива направлена на предоставление Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) более широких полномочий для обеспечения равномерного применения общих правил во всем блоке.

    В ЕК считают, что централизованный надзор необходим для создания полноценного "союза рынков капитала", который, согласно оценкам, мог бы увеличить частные инвестиции в ЕС до €470 млрд в год.

