В ЕС намерены усилить надзор за фондовыми биржами и криптокомпаниями

Еврокомиссия намерена усилить надзор за фондовыми биржами и криптокомпаниями.

Как передает Report, об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на проект предложения ЕК.

"Более эффективный и гармонизированный надзор необходим для интеграции рынков капитала ЕС", - говорится в документе.

В нем отмечается, что инициатива направлена на предоставление Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) более широких полномочий для обеспечения равномерного применения общих правил во всем блоке.

В ЕК считают, что централизованный надзор необходим для создания полноценного "союза рынков капитала", который, согласно оценкам, мог бы увеличить частные инвестиции в ЕС до €470 млрд в год.