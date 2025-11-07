В ЕС намерены усилить надзор за фондовыми биржами и криптокомпаниями
- 07 ноября, 2025
- 16:28
Еврокомиссия намерена усилить надзор за фондовыми биржами и криптокомпаниями.
Как передает Report, об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на проект предложения ЕК.
"Более эффективный и гармонизированный надзор необходим для интеграции рынков капитала ЕС", - говорится в документе.
В нем отмечается, что инициатива направлена на предоставление Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) более широких полномочий для обеспечения равномерного применения общих правил во всем блоке.
В ЕК считают, что централизованный надзор необходим для создания полноценного "союза рынков капитала", который, согласно оценкам, мог бы увеличить частные инвестиции в ЕС до €470 млрд в год.
