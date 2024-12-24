В ЕС из-за холодной погоды стали активнее использовать газ из хранилищ

Страны ЕС стали активнее использовать газ из хранилищ на фоне более холодной погоды и сокращения импорта.

Страны ЕС стали активнее использовать газ из хранилищ на фоне более холодной погоды и сокращения импорта СПГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), объем газа в хранилищах Евросоюза на середину декабря уменьшился примерно на 19% по сравнению с показателем на конец сентября. В предыдущие два года за аналогичный период расходовали не более 10% объема газа в хранилищах.

"Европе пришлось этой зимой гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа (СПГ) и удовлетворить более высокий спрос", - приводит газета слова представителя агентства Argus Media.