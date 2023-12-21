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В ЕС готовят 13-й и 14-й пакеты санкций против России

В ЕС готовят 13-й и 14-й пакеты санкций против России Евросоюз уже готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций против России.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 05:48
В ЕС готовят 13-й и 14-й пакеты санкций против России

Евросоюз уже готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций против России.

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на депутата Европарламента от Чехии Томаша Здеховски.

По мнению политика, разработка новых мер не займет много времени. "Их очень скоро представят странам-членам", - отметил Здеховски.

Евродепутат от Эстонии Яна Тоом добавила, что инициатива о принятии новых санкций, скорее всего, будет исходить главным образом от прибалтийских стран. "Но санкционный инструмент не бесконечен. Где-то есть этому предел, и он, видимо, скоро наступит", - сказала она.

Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину. Новые рестрикции введены против 61 человека, а также 86 компаний и организаций.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyaya qarşı 13 və 14-cü sanksiyalar paketini hazırlamağa başlayıb

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