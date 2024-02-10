В ЕС достигли соглашения о реформировании бюджетных правил

Европейский парламент и страны ЕС утром 10 февраля достигли предварительного соглашения по предлагаемой реформе системы экономического управления Евросоюза.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет Европы.
Данное соглашение будет направлено на снижение коэффициентов задолженности и дефицита, при этом защищая реформы и инвестиции в такие стратегические области, как цифровизация, переход к "зеленой" экономике и оборона.
Соглашение сохраняет обязательство государств-членов представлять национальные среднесрочные бюджетно-структурные планы.