В ЕС достигли соглашения о реформировании бюджетных правил

Европейский парламент и страны ЕС утром 10 февраля достигли предварительного соглашения по предлагаемой реформе системы экономического управления Евросоюза.

Европейский парламент и страны ЕС утром 10 февраля достигли предварительного соглашения по предлагаемой реформе системы экономического управления Евросоюза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет Европы.

Данное соглашение будет направлено ​​на снижение коэффициентов задолженности и дефицита, при этом защищая реформы и инвестиции в такие стратегические области, как цифровизация, переход к "зеленой" экономике и оборона.

Соглашение сохраняет обязательство государств-членов представлять национальные среднесрочные бюджетно-структурные планы.