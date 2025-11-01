В Эр-Рияде считают маловероятным нормализацию отношений с Израилем до конца 2025 года

В Саудовской Аравии считают маловероятным заключение договора о нормализации отношений с Израилем до конца 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Саудовской Аравии.

Источник подчеркнул, что в Эр-Рияде рассматривают нормализацию с Израилем в контексте решения вопроса Палестины: "Королевство хочет использовать эту карту, чтобы раз и навсегда решить проблему (Палестины - ред.) ради давно ожидаемой региональной стабильности".

СМИ отмечают, что подобный комментарий прозвучал накануне предполагаемой в ноябре поездки наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Израиль и Саудовская Аравия в ближайшее время смогут заключить соглашение о нормализации отношений: "Думаю, мы очень близки к этому".