    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 15:40
    В Эр-Рияде считают маловероятным нормализацию отношений с Израилем до конца 2025 года

    В Саудовской Аравии считают маловероятным заключение договора о нормализации отношений с Израилем до конца 2025 года.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Саудовской Аравии.

    Источник подчеркнул, что в Эр-Рияде рассматривают нормализацию с Израилем в контексте решения вопроса Палестины: "Королевство хочет использовать эту карту, чтобы раз и навсегда решить проблему (Палестины - ред.) ради давно ожидаемой региональной стабильности".

    СМИ отмечают, что подобный комментарий прозвучал накануне предполагаемой в ноябре поездки наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон.

    Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Израиль и Саудовская Аравия в ближайшее время смогут заключить соглашение о нормализации отношений: "Думаю, мы очень близки к этому".

    Ər-Riyadda İsraillə münasibətlərin ilin sonundək normallaşması ehtimalının az olduğu hesab edilir
    Riyadh sees normalization with Israel as unlikely before end of 2025

