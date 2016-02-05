В Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке врезался беспилотник

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Небольшой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

Летательный аппарат врезался в здание на высоте 40 этажа, а потом упал на одну из площадок небоскреба на 35-ом.

По информации местной полиции, управлявший дроном 29-летний житель Нью-Джерси арестован. Предположительно, он хотел сделать с помощью аппарата несколько фотографий, но потерял над ним контроль.

Управление небольшими дронами не запрещено в Нью-Йорке. Мужчине вменяют в вину то, что при управлении БПЛА он допустил действия, угрожающие безопасности окружающих. За это ему может грозить до семи лет тюрьмы.

Эмпайр-стейт-билдинг - 103-этажный небоскреб, расположенный на Манхэттене.