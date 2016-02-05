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    В Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке врезался беспилотник

    Летательный аппарат врезался в здание на высоте 40 этажа

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Небольшой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

    Летательный аппарат врезался в здание на высоте 40 этажа, а потом упал на одну из площадок небоскреба на 35-ом. 

    По информации местной полиции,  управлявший дроном  29-летний житель Нью-Джерси арестован. Предположительно,  он хотел сделать  с помощью аппарата несколько фотографий, но потерял над ним контроль.

    Управление небольшими дронами не запрещено в Нью-Йорке. Мужчине вменяют в вину то, что при управлении БПЛА он допустил действия, угрожающие безопасности окружающих. За это ему может грозить до семи лет тюрьмы.

    Эмпайр-стейт-билдинг - 103-этажный небоскреб, расположенный на Манхэттене. 

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