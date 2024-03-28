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В Эквадоре заключенные подняли бунт в тюрьме

В Эквадоре заключенные подняли бунт в тюрьме Эквадорские заключенные подняли бунт в тюрьме, расположенной в провинции Гуаяс на западе страны. Власти смогли взять ситуацию под контроль, сообщила Национальная служба комплексного наблюдения за лицами, лишенными свободы, и подростками-нарушителями.
Другие страны
28 марта 2024 г. 10:16
В Эквадоре заключенные подняли бунт в тюрьме

Эквадорские заключенные подняли бунт в тюрьме, расположенной в провинции Гуаяс на западе страны. Власти смогли взять ситуацию под контроль, сообщила Национальная служба комплексного наблюдения за лицами, лишенными свободы, и подростками-нарушителями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

"В связи с инцидентами, произошедшими 27 марта в мужском центре социальной реабилитации [провинции] Гуаяс № 4, вооруженные силы при содействии Национальной полиции Эквадора активизировали все протоколы безопасности для нейтрализации ситуации", - сказано в заявлении.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что контроль над тюрьмой восстановлен, и поблагодарил правоохранительные органы за урегулирование ситуации.

По данным газеты Primicias, беспорядки произошли в той же тюрьме, из которой в январе сбежал главарь банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. По словам заключенных, текущий бунт был вызван жестоким обращением со стороны сотрудников тюрьмы и издевательствами над лицами, отбывающим наказание.

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Версия на английском языке Prisoners riot in Ecuador

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