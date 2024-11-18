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В Эквадоре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Эквадоре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Власти Эквадора ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики из-за лесных пожаров.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 19:44
В Эквадоре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Эквадора ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики из-за лесных пожаров.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении секретариата управления рисками.

"Инес Мансано, президент Комитета по чрезвычайным ситуациям, подтвердила введение режима чрезвычайной ситуации в стране из-за лесных пожаров, дефицита воды и засухи <…> на период 60 дней", - отметили в ведомстве.

В секретариате управления рисками сообщили, что по всей стране зарегистрированы 17 активных и 5 контролируемых пожаров. Прежде всего речь идет о провинциях Асуай и Лоха. Для тушения пожаров применяются вертолеты.

Отмечается, что в провинции Асуай с 1 ноября огнем уничтожено более 1,7 тыс. га растительного покрова, а в Лохе - 8,5 тыс. га.

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