В Эквадоре ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Эквадора ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики из-за лесных пожаров.

Власти Эквадора ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики из-за лесных пожаров.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении секретариата управления рисками.

"Инес Мансано, президент Комитета по чрезвычайным ситуациям, подтвердила введение режима чрезвычайной ситуации в стране из-за лесных пожаров, дефицита воды и засухи <…> на период 60 дней", - отметили в ведомстве.

В секретариате управления рисками сообщили, что по всей стране зарегистрированы 17 активных и 5 контролируемых пожаров. Прежде всего речь идет о провинциях Асуай и Лоха. Для тушения пожаров применяются вертолеты.

Отмечается, что в провинции Асуай с 1 ноября огнем уничтожено более 1,7 тыс. га растительного покрова, а в Лохе - 8,5 тыс. га.