В Эквадоре в результате наводнений погибли четыре человека

Баку. 27 Апреля. REPORT.AZ/ Эквадор, переживший недавно разрушительное землетрясение, во вторник вновь подвергся удару стихии, в результате выхода из берегов реки Дамас погибли не менее четырех человек.

Как передает Report, еще четыре человека пропали без вести, разрушено порядка 80 домов в населенном пункте Айюрикин. В туннеле между городами Алоаг и Санто-Доминго остаются заблокированными несколько автомобилей.

Стихия внесла коррективы в планы президента страны Рафаэля Корреа, который хотел во вторник посетить пострадавших от недавнего землетрясения в провинции Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас, однако в итоге заехал и в Айюрикин. Глава государства пообщался с пострадавшими и выразил им свою поддержку.

По данным губернатора провинции Дорис Мерино, сейчас примерно 45% всей инфраструктуры Айюрикина пострадали в результате наводнения.