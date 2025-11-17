В Эквадоре в ДТП с участием автобуса погибли 12 человек
Другие страны
- 17 ноября, 2025
- 07:36
По меньшей мере 12 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в центральной части Эквадора.
Как передает Report, об этом в соцсети X сообщил департамент управления рисками страны.
"В округе Симиатуг перевернулось транспортное средство, в результате чего, по предварительным данным, погибли 12 человек, 10 пострадали", - говорится в сообщении ведомства.
По данным газеты Expreso, автобус вылетел с дороги и скатился в глубокий овраг. Причины происшествия пока не установлены. Указывается, что в момент ДТП шел дождь.
