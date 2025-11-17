Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Эквадоре в ДТП с участием автобуса погибли 12 человек

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 07:36
    В Эквадоре в ДТП с участием автобуса погибли 12 человек

    По меньшей мере 12 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в центральной части Эквадора.

    Как передает Report, об этом в соцсети X сообщил департамент управления рисками страны.

    "В округе Симиатуг перевернулось транспортное средство, в результате чего, по предварительным данным, погибли 12 человек, 10 пострадали", - говорится в сообщении ведомства.

    По данным газеты Expreso, автобус вылетел с дороги и скатился в глубокий овраг. Причины происшествия пока не установлены. Указывается, что в момент ДТП шел дождь.

    Эквадор ДТП погибшие

    Последние новости

    07:54

    Трамп не исключил переговоров с президентом Венесуэлы

    Другие страны
    07:36

    В Эквадоре в ДТП с участием автобуса погибли 12 человек

    Другие страны
    07:15

    Сборная Норвегии по футболу отобралась на чемпионат мира впервые за 27 лет

    Футбол
    06:37

    The Times: Британия может запретить выдачу виз жителям трех стран

    Другие страны
    06:22

    Bloomberg: Санкции против нефти из РФ привели к росту цен на топливо в США

    В регионе
    05:51

    В Турции около 100 человек отравились пловом на свадьбе

    В регионе
    05:14

    Япония направит в КНР дипломата для урегулирования конфликта между странами

    Другие страны
    04:43

    Трамп поддержал идею санкций против стран за сотрудничество с Россией

    Другие страны
    04:06

    Рубио назвал Мадуро "руководителем наркокартеля"

    Другие страны
    Лента новостей