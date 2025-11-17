İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Ekvadorda  baş verən avtobus qəzasında azı 12 nəfər ölüb

    • 17 noyabr, 2025
    • 07:59
    Ekvadorun mərkəzində avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti məlumat yayıb.

    "Simiatuq qraflığında nəqliyyat vasitəsinin aşması nəticəsində ilkin məlumatlara görə 12 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb", - departamentin X səhifəsində bildirib.

    "Expreso" qəzetinin məlumatına görə, avtobus yoldan çıxaraq dərin dərəyə yuvarlanıb. Qəzanın səbəbi hələ müəyyən edilməyib.

