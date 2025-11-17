Ekvadorda baş verən avtobus qəzasında azı 12 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2025
- 07:59
Ekvadorun mərkəzində avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti məlumat yayıb.
"Simiatuq qraflığında nəqliyyat vasitəsinin aşması nəticəsində ilkin məlumatlara görə 12 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb", - departamentin X səhifəsində bildirib.
"Expreso" qəzetinin məlumatına görə, avtobus yoldan çıxaraq dərin dərəyə yuvarlanıb. Qəzanın səbəbi hələ müəyyən edilməyib.
Son xəbərlər
08:01
Norveç 27 ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazanıbFutbol
07:59
Ekvadorda baş verən avtobus qəzasında azı 12 nəfər ölübDigər ölkələr
07:32
Tramp: Maduro ilə müzakirələrimiz ola bilərDigər ölkələr
07:16
Yaponiya Çinlə barışmaq istəyirDigər ölkələr
06:35
"The Times": Britaniya üç ölkənin sakinlərinə viza verilməsini qadağan edə bilərDigər ölkələr
06:04
KİV: Rusiya neftinə qarşı sanksiyalar ABŞ-də yanacağın qiymətini artırıbRegion
05:36
Türkiyədə 100-ə yaxın şəxs toyda aşdan zəhərlənibRegion
05:14
Fələstin konstitusiyasının layihəsi üzərində işlər yekunlaşmaq üzrədirDigər ölkələr
04:31