В Эквадоре в ДТП с автобусом погибли девять человек

В ДТП с участием автобуса вблизи столицы Эквадора погибли не менее девяти, пострадали десять человек.

В ДТП с участием автобуса вблизи столицы Эквадора погибли не менее девяти, пострадали десять человек.

Как передает Report, об этом сообщила пожарная служба Кито на странице в соцсети X.

"Сегодня утром автобус, перевозивший около 35 человек, перевернулся на участке трассы Пифо - Папальякта. Прибывшие на место спасатели подтвердили гибель девяти человек. Из 26 человек, которым была оказана помощь, 10 были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Причины происшествия устанавливаются.

Газета El Universo сообщила, что все погибшие были представителями коренного народа ваорани, общая численность которого составляет несколько тысяч человек.