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В Эквадоре разбился самолет, есть погибшие

В Эквадоре разбился самолет, есть погибшие В Эквадоре разбился самолет, жертвами авиакатастрофы стали шесть человек
Другие страны
8 апреля 2021 г. 02:01
В Эквадоре разбился самолет, есть погибшие

В Эквадоре разбился самолет, жертвами авиакатастрофы стали шесть человек.

Как передает Report, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла в городе Салитре, расположенном в провинции Гуаяс.

Отмечается, что эквадорская полиция уже расследует обстоятельства падения воздушного судна.

"Полиция Эквадора развернула следственные подразделения для определения ответственных лиц", - сказано в сообщении, размещенном в Twitter полиции.

По данным местных СМИ, самолет летел в Гуаякиль из Лаго-Агрио, на борту находились два пилота и четыре пассажира, все они погибли.

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Версия на азербайджанском языке Ekvadorda təyyarə qəzası baş verib, ölənlər var

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