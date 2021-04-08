В Эквадоре разбился самолет, есть погибшие

В Эквадоре разбился самолет, жертвами авиакатастрофы стали шесть человек

В Эквадоре разбился самолет, жертвами авиакатастрофы стали шесть человек.

Как передает Report, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла в городе Салитре, расположенном в провинции Гуаяс.

Отмечается, что эквадорская полиция уже расследует обстоятельства падения воздушного судна.

"Полиция Эквадора развернула следственные подразделения для определения ответственных лиц", - сказано в сообщении, размещенном в Twitter полиции.

По данным местных СМИ, самолет летел в Гуаякиль из Лаго-Агрио, на борту находились два пилота и четыре пассажира, все они погибли.