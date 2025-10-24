Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В Эквадоре расследуют попытку отравления президента шоколадом

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 08:47
    Правительство Эквадора обратилось в прокуратуру из-за возможной попытки отравления президента Даниэля Нобоа шоколадом и вареньем, содержащими токсичные вещества.

    Как передает Report, об этом сообщил сам глава государства в интервью телеканалу CNN.

    "Были найдены три химических вещества в очень высокой концентрации, и практически невозможно, чтобы все три были одновременно в такой концентрации в этом продукте. Не может быть, что это было случайностью", - сказал он.

    По словам Нобоа, опасные вещества были обнаружены в шоколаде и варенье, которые были ему подарены во время поездки в провинцию Лос-Риос.

    "Была подана уголовная жалоба. Мы предоставили доказательства. Должна быть проведена экспертиза, должен быть соблюден весь юридический процесс", - сказал президент Эквадора.

