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В Эквадоре при сходе селя погибли семь человек

В Эквадоре при сходе селя погибли семь человек По меньшей мере семь человек погибли в результате схода селя в провинции Тунгурауа, расположенной в центральной части Эквадора.
Другие страны
18 июня 2024 г. 07:49
В Эквадоре при сходе селя погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате схода селя в провинции Тунгурауа, расположенной в центральной части Эквадора.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник телеканал Ecuavisa со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, 17 человек числятся пропавшими без вести, 10 человек были госпитализированы. Спасатели продолжают расчистку местности.

Сель сошел на деревню Эль-Пласер, расположенную рядом с популярным среди туристов городом Баньос, 16 июня. Всего, по данным властей, ливни, вызвавшие сели и наводнения, затронули 10 из 24 провинций страны.

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