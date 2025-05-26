В Эквадоре на крупнейшем НПЗ произошел пожар

Сильный пожар произошел на крупнейшем в Эквадоре нефтеперерабатывающем заводе Esmeraldas.

Сильный пожар произошел на крупнейшем в Эквадоре нефтеперерабатывающем заводе Esmeraldas.

Как передает Report, об этом сообщила государственная нефтегазовая компания Petroecuador.

"26 мая 2025 года произошел пожар в резервуаре для мазута в зоне технических служб НПЗ Esmeraldas. Незамедлительно был приведен в действие план чрезвычайных мер и к настоящему моменту пожар взят под контроль", - говорится в заявлении.

По данным компании, все сотрудники были эвакуированы в целях предосторожности. Данных о пострадавших пока не приводится.

Причины происшествия выясняется. Гзета El Comercio отмечает, что из-за пожара НПЗ приостановил свою работу.