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В Эквадоре из тюрьмы сбежали 48 заключенных

В Эквадоре из тюрьмы сбежали 48 заключенных В тюрьме эквадорской провинции Эсмеральдас провели рейд с участием 2 тыс. солдат и полицейских. В результате был выявлен побег 48 заключенных.
Другие страны
16 января 2024 г. 09:52
В Эквадоре из тюрьмы сбежали 48 заключенных

В тюрьме эквадорской провинции Эсмеральдас провели рейд с участием 2 тыс. солдат и полицейских. В результате был выявлен побег 48 заключенных.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщила местная служба комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям (SNAI).

По данным ведомства, рейд организовали 14 января. После активации протоколов безопасности удалось поймать пятерых сбежавших заключенных. В ходе того же рейда стало известно о смерти одного заключенного, причины пока не установлены.

Ситуация в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы лидера преступной группировки "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января эквадорский президент Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение на 60 дней. 9 января вооруженные преступники в Эквадоре ворвались в здание телекомпании TC Television и взяли в заложники журналистов. Злоумышленников удалось задержать. По данным местной администрации, с 9 по 15 января в Эквадоре были задержаны 1 534 человека.

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Версия на английском языке 48 prisoners escape from Ecuadorian jail

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