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В ЕК посчитали, сколько средств нужно для достижения целей по выбросам СО2

В ЕК посчитали, сколько средств нужно для достижения целей по выбросам СО2 Европе нужно инвестировать ежегодно примерно 400 млрд евро, чтобы достичь целей по снижению выбросов парниковых газов в сфере энергетики и транспорта.
Другие страны
28 октября 2022 г. 17:59
В ЕК посчитали, сколько средств нужно для достижения целей по выбросам СО2

Европе нужно инвестировать ежегодно примерно 400 млрд евро, чтобы достичь целей по снижению выбросов парниковых газов в сфере энергетики и транспорта.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.

"Новые технологии требуют постоянной финансовой поддержки… за это десятилетие Европе потребуется дополнительно около 390 млрд евро инвестиций ежегодно для достижения целей 2030 года по снижению выбросов в сфере энергетики и транспорта", - сообщила она.

ЕС обязался стать климатически-нейтральным регионом к 2050 гогду, то есть свести к нулю чистый объем выбросов парниковых газов. Промежуточная цель - сократить выбросы на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

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Версия на английском языке EU Commission reveals funds needed to achieve CO2 emission goals

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