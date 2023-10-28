В Египте в результате ДТП погибли 32 человека, 60 пострадали

Более 30 человек погибли в результате столкновения нескольких автомобилей на автотрассе, связывающей столицу Египта - Каир с городом Александрия, расположенным на берегу Красного моря.

Более 30 человек погибли в результате столкновения нескольких автомобилей на автотрассе, связывающей столицу Египта - Каир с городом Александрия, расположенным на берегу Красного моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает служба безопасности египетской провинции Бухейра.

"В результате аварии погибли 32 человека, 60 получили ранения", - сказал представитель службы.

По предварительным данным, на 132-м километре автотрассы у одной из машин произошла утечка масла, что и привело к крупному столкновению. Несколько автомобилей загорелись.