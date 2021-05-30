В Египте суд перенес слушания по делу Ever Given

Египетский суд отложил в субботу слушания по делу о выплате компенсации Суэцкому каналу компанией, владеющей контейнеровозом Ever Given, который на шесть дней блокировал судоходство через главную водную артерию страны.

Египетский суд отложил в субботу слушания по делу о выплате компенсации Суэцкому каналу компанией, владеющей контейнеровозом Ever Given, который на шесть дней блокировал судоходство через главную водную артерию страны.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления канала.

"Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам первой инстанции перенес по просьбе сторон слушания на 20 июня, чтобы дать им возможность продолжить переговоры и прийти к мировому соглашению", - заявили в пресс-службе.

"Управление Суэцкого канала подало в суд ходатайство о переносе заседания и вынесения вердикта, чтобы власти канала могли изучить встречные предложения судовладельцев и фрахтователей судна в соответствии с некоторыми новыми данными, - добавили в ведомстве. - Юристы компании, владеющей судном, также запросили отсрочку из-за несогласия с выставленной суммой компенсации". "Отсрочка была запрошена для того, чтобы стороны могли завершить переговорный процесс и прийти к мирному урегулированию спора", - подчеркнули в управлении канала.