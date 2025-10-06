Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Египте стартовали переговоры между ХАМАС и Израилем

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 18:49
    В Египте стартовали переговоры между ХАМАС и Израилем

    В египетском Шарм-эль-Шейхе стартовали, вероятно, финальные переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении израильских заложников.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

    Согласно информации, переговоры проходят при посредничестве США и Египта, без прямого контакта сторон. По данным газеты Israel Hayom, 20 живых заложников могут быть переданы в течение 72 часов после достижения соглашения, передача тел погибших займёт больше времени.

    Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель Стив Уиткофф, прибывший в Египет по поручению президента США Дональда Трампа.

