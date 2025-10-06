В Египте стартовали переговоры между ХАМАС и Израилем

В египетском Шарм-эль-Шейхе стартовали, вероятно, финальные переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении израильских заложников.

Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

Согласно информации, переговоры проходят при посредничестве США и Египта, без прямого контакта сторон. По данным газеты Israel Hayom, 20 живых заложников могут быть переданы в течение 72 часов после достижения соглашения, передача тел погибших займёт больше времени.

Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель Стив Уиткофф, прибывший в Египет по поручению президента США Дональда Трампа.