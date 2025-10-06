В Египте стартовали переговоры между ХАМАС и Израилем
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 18:49
В египетском Шарм-эль-Шейхе стартовали, вероятно, финальные переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении израильских заложников.
Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.
Согласно информации, переговоры проходят при посредничестве США и Египта, без прямого контакта сторон. По данным газеты Israel Hayom, 20 живых заложников могут быть переданы в течение 72 часов после достижения соглашения, передача тел погибших займёт больше времени.
Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель Стив Уиткофф, прибывший в Египет по поручению президента США Дональда Трампа.
Последние новости
19:09
Йылдырым: Саммит ОТГ в Азербайджане способствует укреплению единства тюркского мираВнешняя политика
19:02
Фото
На трассе Баку-Сумгайыт выявлены факты незаконных пассажирских перевозокИнфраструктура
18:58
В МИД Армении будет создан департамент евроинтеграцииВ регионе
18:49
В Египте стартовали переговоры между ХАМАС и ИзраилемДругие страны
18:44
Фото
Президент Азербайджана встретился с премьером Венгрии в Габале - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:41
В Турции за последние два дня 119 человек получили пищевое отравлениеВ регионе
18:31
СМИ: ХАМАС настаивает на освобождении из тюрьмы шести палестинских деятелейДругие страны
18:15
В Азербайджане впервые началось внедрение функциональности "Открытого банкинга"Финансы
17:58