В Египте прошла торжественная церемония перевозки мумий

Торжественная церемония по перевозке мумий египетских фараонов прошла в столице Египта Каире.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает BBC News.

В транспортировке участвовали 22 мумии (18 фараонов и четыре царицы), которые были перевезены из Египетского музея в их новое место упокоения в 5 км от Каира - Национальный музей египетской цивилизации. Процессия шла в хронологическом порядке царствований - от правителя 17-й династии Секененре Таа II до Рамзеса IX, который правил в XII веке до нашей эры.

Ограничения из-за пандемии на проведение собраний под открытым небом были сняты. Грандиозная церемония, прозванная ее организаторами "золотым парадом фараонов". Каждую мумию везли на украшенном транспортном средстве, снабженном специальными амортизаторами, и окружали кортежем, включавшим в себя копии боевых колесниц, запряженных лошадьми.

В то время как древние методы мумификации первоначально сохранили тела фараонов, для перемещения они были помещены в специальные заполненные азотом ящики. Такой способ помогает защитить мумии от внешних разрушающих факторов. Дороги вдоль маршрута также были перемощены, чтобы обеспечить плавность езды.

Новые экспонаты будут выставлены на всеобщее обозрение с 18 апреля. Зал Национального музея египетской цивилизации был спроектирован таким образом, чтобы посетители испытали иллюзию пребывания в Долине Царей в Луксоре.

Кроме того, в следующем году рядом с пирамидами в Гизе должен открыться новый Большой Египетский музей, в котором будет храниться знаменитая коллекция Тутанхамона.