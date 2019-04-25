В Египте продлен режим ЧП на три месяца

Власти Египта продлили в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) на три месяца. В нескольких районах Синая на границе с Израилем и сектором Газа установлен комендантский час.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Режим ЧП был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. Власти постоянно продлевают режим ЧП в рамках борьбы с исламскими экстремистами.

Очередное решение правительства, как утверждается, позволит египетским спецслужбам "принимать меры, необходимые для того, чтобы противостоять опасностям терроризма и препятствовать его финансированию, а также оберегать безопасность во всех районах страны".

