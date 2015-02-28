В Египте приговорили к пожизненному заключению лидера "Братьев-мусульман"

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Уголовный суд в Каире в субботу приговорил к пожизненному тюремному заключению духовного лидера движения "Братья-мусульмане" Мухаммеда Балие.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, такой приговор вынесен в рамках рассмотрения дела о гибели демонстрантов, ворвавшихся в 2013 году в штаб-квартиру "Братьев-мусульман".

Кроме того, суд решил оставить в силе смертные приговоры в отношении четырех фигурантов этого дела. При этом двое из них приговорены к смерти заочно. Осужденные имеют право подать апелляцию на вердикт.

Бадие ранее был трижды приговорен к пожизненному тюремному заключению в рамках слушаний по другим делам. Кроме того, у него есть и один смертный приговор, однако данное дело в настоящее время проходит пересмотр.

30 июня 2013 года группа демонстрантов ворвалась в штаб-квартиру "Братьев-мусульман", находившихся тогда у власти в Египте. 12 из участников акции были убиты. В июле того же года военные во главе с нынешним главой государства Абделем Фаттахом ас-Сиси отстранили от власти президента Египта Мухаммеда Мурси, представлявшего "Братьев-мусульман".

В декабре 2013-го "Братья-мусульмане" были объявлены в Египте террористической группировкой. Деятельность движения на египетской территории теперь запрещена.