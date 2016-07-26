В Египте могут признать "геноцид армян"

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Свыше трехсот египетских депутатов подписали запрос о внесении на голосование в парламент резолюции о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи в 1915 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Youm7.

Инициатором запроса стал известный египетский журналист и парламентарий Мустафа Бакри. По словам его коллегии по законотворческой деятельности Фаиза Баракята, резолюция, в случае ее принятия, "станет ответом на враждебные действия Турции в отношении Египта и постоянные попытки Анкары вмешиваться во внутренние дела Египта".