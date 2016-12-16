В Египте число погибших при взрыве в коптской церкви возросло до 26 человек

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва, прогремевшего 11 декабря в коптской церкви в центре Каира, достигло 26 человек.
Как передает Report, об этом сообщает официальное информагентство МЕНА со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Египта.
Согласно документу, в больнице от травм скончалась семидесятилетняя пострадавшая.
По данным медиков, на сегодняшний день в больницах также находятся 23 пострадавших при взрыве, в том числе три человека в тяжелом состоянии.
Ранее египетские власти сообщали о 25 погибших и 49 пострадавших.
Мощный взрыв прогремел в минувшее воскресенье в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе Кафедральный собор, где проводит службу коптский патриарх.
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