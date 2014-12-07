В Египте четыре лидера "Братьев-мусульман" приговорены к смертной казни

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Четыре лидера запрещенной и признанной террористической в Египте ассоциации "Братья-мусульмане" приговорены к смертной казни. Об этом передает новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Как отмечает сторона обвинения, исламистам инкриминируется помимо причастности к гибели людей "подстрекательство к убийству, незаконное хранение оружия, нарушение общественного порядка, нападение на мирных жителей".

Речь идет о кровавых событиях, произошедших в ночь с 30 июня на 1 июля 2013 года у главной штаб-квартиры "братьев" на горе Мукаттам в Каире. Противники низложенного ныне президента-исламиста Мухаммеда Мурси атаковали здание, забросав его камнями и "коктейлями Молотова". В ответ руководство исламистской группировки решило защищать свою резиденцию с применением стрелкового оружия. В результате в перестрелке погибли более 10 человек, около 90 получили огнестрельные ранения. Как позднее показала экспертиза, многие были убиты выстрелами в голову, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Вместе с тем, по действующей в Египте юридической практике, все смертные приговоры в обязательном порядке передаются на утверждение высшего религиозного представителя страны, который либо одобряет их, либо принимает решение о помиловании. После того, как верховный муфтий Египта Али Гумаа ставит свою подпись под приговором, уголовный суд выносит окончательное решение, которое, как ожидается, будет озвучено не ранее 28 февраля следующего года.